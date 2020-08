Maski ochronne należy dezynfekować benzyną? Szokująca teoria Duterte

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zalecił rodakom, aby dezynfekowali maski ochronne benzyną. Jak informuje BBC, po tej wypowiedzi urzędnicy bliscy prezydentowi zasugerowali, że to żart. Osoby związane z sektorem zdrowia podkreślały, że materiały, którymi należy zasłaniać nos i usta w dobie pandemii koronawirusa, należy prać i prasować, a „maski chirurgiczne” wymieniać po jednym użyciu.

„To, co powiedziałem, było prawdą”

W piątek 31 lipca prezydent Filipin postanowił po raz kolejny zabrać głos w tej kwestii. – Oni (krytycy – red.) powiedzieli: „Duterte jest szalony”. To głupie! Jeśli jestem szalony, to ty powinieneś być prezydentem, a nie ja – powiedział polityk. – To, co powiedziałem, było prawdą. Jeśli alkohol nie jest dostępny, szczególnie dla biednych, po prostu idź na stację benzynową – kontynuował. W czasie swojego wystąpienia Duterte kilkakrotnie podkreślał, że „nie żartuje”.

Eksperci jednoznacznie wypowiadają się w tej sprawie. Przekonują, że nie można używać benzyny jako środka dezynfekującego. Wdychanie jej może zaszkodzić i prowadzić do pojawienia się kolejnych problemów zdrowotnych.