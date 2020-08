Beata Mazurek nazywa Janusza Gajosa „prostakiem”. „Przekonująco zagrał rolę zdegenerowanego prokuratura”

Janusz Gajos został zapytany o to, co go najbardziej „uwiera” po wyborach prezydenckich. – Myślę, że wszystkich tych ludzi, którzy chcieli zmiany, uwiera to samo. Były oczekiwania, że coś się zmieni. Wszyscy oczekiwaliśmy zmiany i nie wiemy, jak to się skończyło. Czy w sposób taki w jaki chcielibyśmy i zasługujemy, czy też zadziałały jakieś siły, które nam to uniemożliwiły – odpowiedział.

Mazurek: Gajos przekonująco zagrał rolę zdegenerowanego prokuratura

„Wyraźnie widać, że PRL, »Czterej pancerni i pies« odcisnęły trwały ślad na mózgu Gajosa. Bardzo przekonująco zagrał rolę zdegenerowanego prokuratura w filmie »Układ«. Pewnie, to tylko przypadek. A tak po ludzku, insynuacje prostaka” - pisała na Twitterze Beata Mazurek, była rzeczniczka PiS i wicemarszałek Sejmu.

Gajos: Mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj

– Coś takiego co wykonał – przepraszam za określenie, „mały człowiek” – jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części. To jest zbrodnia, ponieważ znamy takie przykłady, takie pociągnięcia z historii. W ten sposób powstawały najgorsze sprawy na świecie. Tak powstawało to, co się później nazwało hitleryzmem. Takie dosyć ordynarne wskazywanie jedną ręką. Jest ci źle? Powiem ci dlaczego: bo on cię okrada. To jest coś strasznego, ale działa. Z taką logiką, że włos się jeży na głowie. I to zostało uruchomione po prostu – mówił dalej aktor.

Czytaj także:

Janda udostępniła zdjęcie z prezydentem. Beata Mazurek o aktorce: Mam wrażenie, że uwielbia rolę błaznaCzytaj także:

„Ta pani ewidentnie minęła się z inteligencją i prawdą”. Beata Mazurek o Kamili Gasiuk-PihowiczCzytaj także:

„Kolejny raz prymitywnie insynuuje”. Beata Mazurek o „bezczelnym” Donaldzie Tusku