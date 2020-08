Policja zatrzymała pierwsze osoby za „znieważenie warszawskich pomników”. Trafiły do aresztu

O zatrzymaniach warszawska policja poinformowała na Twitterze. „ W związku z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników, stołeczni policjanci do sprawy zatrzymali pierwsze osoby podejrzane. Trafiły one do policyjnego aresztu. Czynności trwają ” – czytamy w komunikacie. „ Zatrzymanie pozostałych to jedynie kwestia czasu ” – dodano.

Profil Stop Bzdurom, jeden z organizatorów akcji umieszczania tęczowych flag na warszawskich pomnikach w nocy z 28 na 29 lipca poinformował, że właśnie tej sprawy dotyczą zatrzymania. „Przesłuchania dziewczyn zostały przeniesione na jutro. Jeszcze nie wiemy, o której godzinie zaczną się czynności” – czytamy w opublikowanym przez Stop Bzdurom wpisie. O zatrzymaniu dwóch aktywistek poinformował także profil Spacerowiczka, który jako jeden z pierwszych zamieścił zdjęcia z akcji.

Tęczowe flagi na warszawskich pomnikach

W nocy z 28 na 29 lipca na wielu warszawskich pomnikach zawisły tęczowe flagi. Kojarzone z ruchem LGBT symbole zawisły m.in. na Warszawskiej Syrence, posągu Mikołaja Kopernika i pomniku Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

„To jest szturm! To tęcza. To atak! Postanowiłyśmy działać” – pisały wtedy aktywistki w opublikowanych przy zdjęciach manifeście. pomnikach Warszawy. W komunikacie podkreślają, że są świadome prowokacji i zamierzają dalej prowokować. Co więcej, „uroczyście” to przyrzekają. „Nie będziemy prosić o litość, błagać o szacunek i zrozumienie” – podkreślały.