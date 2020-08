Poseł Korwin-Mikke wzywa do mordów? „Chrześcijanie mają obowiązek domagać się kamieniowania homosiów”

Opisywana tutaj wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego była reakcją na występ jego asystenta, Karola Wilkosza, w programie „Studio Polska”. Tematem było zawieszenie tęczowej flagi na pomniku Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. – Takiego rodzaju akcje mają nam udowodnić, że wszystko jest normą. Ale nie wszystko jest normą: jest dewiacja i jest norma. Jeszcze takie wmawianie, że Pan Bóg wszystkich kocha... Oczywiście Pan Bóg wszystkich kocha, ale też powiedzmy sobie prawdę – jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg kocha grzesznika, ale nie grzech – mówił gość TVP.

– I jako politycy albo ludzie, którzy chcą tworzyć prawo nie powinniśmy wmuszać im naszej etyki, ale też nie powinniśmy pozwolić na to, żeby nam byli w stanie wmówić, że tego typu zachowania są normalne i dobre. Normalna rodzina to jest chłopak i dziewczyna, mężczyzna ma przewodzić rodzinie, kobiety mają być kobiece, a mężczyźni męscy – kontynuował. Zdaniem Wilkosza, lewica chce przekonać do nowych norm i do akceptacji homoseksualizmu, ponieważ zamierza „zniszczyć chrześcijaństwo”.

Korwin-Mikke odpowiada Wilkoszowi i pisze o kamienowaniu

„Po co mieszać do tego chrześcijaństwo? Olbrzymia większość ludzi, nawet osobistych wrogów Pana Boga, uważa to za coś obrzydliwego – i tyle. U siebie w domu każdy może robić co chce. Natomiast chrześcijanie (i żydzi, i islamiści!) mają obowiązek domagać się kamieniowania homosiów!” – napisał pod nagraniem wypowiedzi swojego asystenta poseł Janusz Korwin-Mikke. Jego tweet został polubiony ponad 250 razy i skomentowany ponad 160 razy. Większość z komentujących nie zgadzała się jednak z politykiem.

