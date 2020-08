Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. O czym będą rozmawiać politycy?

W czwartek 6 sierpnia odbyło się zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na prezydenta RP. Tego samego dnia zorganizowane zostanie wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. Posiedzenie będzie jednodniowe. Na spotkaniu ma zostać podsumowana kampania wyborcza oraz przedstawione plany na najbliższą przyszłość. Jak informowała Wirtualna Polska, w środę 5 sierpnia, część z 250 parlamentarzystów pozostanie w domach ze względu na zagrożenie pandemią koronawirusa. Anonimowy rozmówca z Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z WP przekonywał, że „będą zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa”.

Rekonstrukcja rządu

Od kilku tygodni coraz głośniej dyskutuje się o planowanej rekonstrukcji rządu. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zdradził kilka szczegółów. – Rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października – przekazał prezes PiS. We fragmencie wywiadu opublikowanym na Twitterze Jarosław Kaczyński przekazał, że w ramach rekonstrukcji liczba resortów ma zmaleć z 20 do 12. Polityk wyraził również nadzieję, że „negocjacje umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy w przyszłym miesiącu zakończą się sukcesem”.

Czytaj także:

Komorowski zapytany o kredyt zaufania dla Dudy. „Nie jestem bankiem i na żaden procent kredytów nie udzielam”