Andrzej Duda ponownie przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. Był wątek polityczny

W czwartek 6 sierpnia Andrzej Duda przed Zgromadzeniem Narodowym wygłosił orędzie. Prezydent w godzinach popołudniowych pojawił się m.in. na Zamku Królewskim, gdzie odbyła się uroczystość ponownego objęcia przewodnictwa w kapitułach Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystości zakończyły się na pl. Piłsudskiego, gdzie Andrzej Duda przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

W wygłoszonym przemówieniu prezydent podkreślił, że 6 sierpnia to ważna data dla polskiego wojska. – Właśnie 6 sierpnia 1914 roku z ulicy Oleandry wyruszyła I Kompania Kadrowa, która była początkiem odradzającego się wojska i niepodległej Polski – stwierdził i dodał, że również 6 sierpnia, ale już 1920 roku, Józef Piłsudski zatwierdził plany operacji obronnej, która zakończyła się zwycięstwem nad bolszewikami.

Prezydent apeluje do polityków i mówi o „wspólnej polskiej sprawie”

Andrzej Duda zwrócił się także do polityków, podkreślając, że kwestia polskiej armii to „wspólna polska sprawa”. – Apeluję z tego miejsca do polityków, aby tak jak kiedyś, 100 lat temu, rząd obrony narodowej Wincentego Witosa składał się z polityków wszystkich ówczesnych stronnictw parlamentarnych, po to, aby ratować Rzeczpospolitą przed wydawało się nieuchronną klęską w wojnie z bolszewikami. Wojnie ostatecznie zwycięskiej – powiedział prezydent. – Tak jak oni potrafili wspólnie pracować nad obroną Rzeczypospolitej, a potem nad jej odbudową, tak apeluję, abyśmy razem byli w polskich sprawach – taką wspólną polską sprawą jest kwestia polskiej armii – kontynuował Andrzej Duda w dalszej części przemówienia.