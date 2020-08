„Zrezygnujmy z bałtyckich plaż”. Kosiniak-Kamysz przestrzega jako polityk i lekarz

– Przed nami najgorętszy weekend tych wakacji. Chcę zwrócić się do naszych rodaków i powiedzieć to, czego władza nie ma odwagi. Nie narażacie siebie i innych na niebezpieczeństwo. Jeśli widzicie, że nie można zachować dystansu – odpuśćcie! – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Krakowie. Lider PSL apelował do Polaków, aby zachowali rozsądek i pamiętali o zagrożeniu epidemicznym, które niesie koronawirus. – Mówię to jako lekarz, i jako polityk: odpuśćmy! Zrezygnujmy z bałtyckich plaż, żeby uniknąć wielkiej fali koronawirusa. Zrezygnujmy z polskich gór, żeby nie mieć kolejnego szczytu zakażeń – kontynuował.

Darmowe szczepienia przeciwko grypie? Dla osób w grupie ryzyka

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował także, że wystosował interpelację do Ministerstwa Zdrowia, aby dowiedzieć się, na jakim etapie są przygotowania do drugiej fali epidemii koronawirusa. – Czy szpitale są gotowe? Jak z respiratorami? Co z dodatkowym wynagrodzeniem dla lekarzy i pracowników sanepidu, którzy od marca walczą z pandemią? – pytał polityk. – Składamy wniosek o zapewnienie darmowych szczepień przeciwko grypie dla osób w grupie ryzyka. Jesienią ciężko będzie odróżnić pacjenta z objawami grypowymi od koronawirusowych. To może okazać się kluczowe dla walki z pandemią – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

