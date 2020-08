Jaki jest Donald Trump? Znamy datę premiery książki o prezydencie USA

Mary L. Trump większość dzieciństwa spędziła w ogromnym domu swoich dziadków w sercu Queens w stanie Nowy Jork, gdzie dorastał również Donald i jego czworo rodzeństwa. Jedyna bratanica prezydenta Stanów Zjednoczonych i utytułowana psycholog kliniczna przez lata obserwowała zachowania wuja, będąc jednocześnie świadkiem destrukcyjnych i traumatycznych rodzinnych relacji.

Swoją rodzinną historię Mary L. Trump opisuje w książce „Zbyt wiele i nigdy dość. Jak moja rodzina stworzyła najniebezpieczniejszego człowieka na świecie" (oryg. Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man), w której jak nikt inny rzuca światło na mroczną sagę Trumpów. I to nie tylko z powodu unikalnej wiedzy o własnych krewnych, ale także dlatego, że wuj Donald wyznał jej prawdę o jednej z najpotężniejszych, ale też najbardziej dysfunkcyjnych rodzin na świecie.

Wspomniany tytuł od momentu premiery w lipcu 2020 r. sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Polskie wydanie książki w tłumaczeniu Janusza Ochaba ukaże się 7 października br. nakładem Wydawnictwa Agora.