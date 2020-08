„Włodek. Ku***. Margot na*** gostka". Bortniczuk ostro odpowiada Czarzastemu

Aktywistka ze „Stop Bzdurom” ma trafić do aresztu na dwa miesiące w związku ze sprawą dotyczącą zniszczenia furgonetki Fundacji Pro-Prawo do Życia. W piątek w godzinach popołudniowych przed siedzibą KPH zebrał się tłum, który wspierał Margot.

Bortniczuk do Czarzastego: Włodek. Kur**

Decyzję sądu skomentował m.in. Włodzimierz Czarzasty. „Dwa miesiące więzienia dla Margot. Za poglądy. Za własne zdanie. Za niezależność. Za prawo do bycia sobą. To może dotknąć Twoją córkę lub syna. Dlaczego to zrobiono? Za awans? Za podwyżkę? Za dobre słowo zwierzchnika? Posłanki Lewicy i inni uczciwi ludzie interweniują. Po to są” – napisał na Twitterze.

Do wpisu wicemarszałka Sejmu odniósł się Kamil Bortniczuk. Polityk Porozumienia na początku tweeta zaznaczył, że „urażonych z góry przeprasza” i dodał, zwracając się bezpośrednio do Czarzastego, że „napisze w jego stylu”. „Włodek. Kur**. Za poglądy, za własne zdanie, za niezależność i za prawo do bycia sobą to ten/ta Margot naj*** gostka z antyaborcyjnego busa. Uliczna żuleria i bandytka. Kumasz?” – zapytał polityk w mediach społecznościowych.