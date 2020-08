Nieoczekiwane odwołanie wojewody. Media wskazują na konflikt Szydło-Morawiecki

Wieczorem w piątek 7 sierpnia dosyć nieoczekiwanie odwołano wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. Taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. W miejsce Ćwika powołano 35-letniego Łukasza Kmitę, wieloletniego radnego gminy Olkusz, a później radnego powiatu olkuskiego.

Piotr Ćwik pełnił funkcję wojewody od 2 czerwca 2017 roku, a więc na stanowisko powoływała go jeszcze Beata Szydło, ówczesna premier.

Wojewoda Ćwik traci stanowisko, RMF FM o kulisach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało jedynie w lakonicznym komunikacie:

Premier Mateusz Morawiecki z dniem dzisiejszym odwołał z pełnionej funkcji wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. Na stanowisko wojewody małopolskiego powołany został Łukasz Kmita.

Dlatego też zaczęto spekulować, co doprowadziło do nagłego odwołania Piotra Ćwika. Ponieważ nikt nie podał oficjalnych powodów decyzji, ruszyły spekulacje. Według informacji RMF FM odwołanie Piotra Ćwika ma związek z konfliktem między Beatą Szydło a Mateuszem Morawieckim, a więc byłą premierką i obecnym szefem rządu.

Małopolska to region Szydło – stamtąd przez lata startowała do Sejmu, a w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego była „jedynką” list PiS w okręgu obejmującym woj. małopolskie i świętokrzyskie.

Czytaj także:

„Czerwone” miasto walczy z koronawirusem. „Akcja bezprecedensowa na skalę kraju”