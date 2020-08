„Ty zarazo lizbijska wynoś się”. Posłanka Lewicy dostaje pogróżki, Śmiszek apeluje do Ziobry

Ten weekend zaczął się od głośnego aresztowania aktywistki LGBT znanej jako Margot (to osoba niebinarna, policja przedstawia ją jako Michała Sz.), co doprowadziło do protestów, później zatrzymań uczestników manifestacji. W protestach uczestniczyły posłanki klubu Lewicy, później pomagały osobom zatrzymanym.

Posłanka Lewicy dostaje pogróżki. „Zarazo lizbijska”

Zaangażowanie parlamentarzystek Lewicy (Wiosna, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Razem) nie umknęło najwidoczniej osobom niechętnym społeczności LGBT. Poseł Krzysztof Śmiszek zamieścił na Twitterze pogróżki, jakie otrzymała posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska. Ktoś napisał na kartce i zostawił na wycieraczce przed mieszkaniem posłanki (pisownia oryginalna):

Ty zarazo lizbijska wynoś się z tej kamienicy.

Śmiszek, informując o tej sprawie, zwrócił się na Twitterze do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Poseł zakpił trochę z lidera Solidarnej Polski, który w sobotę zorganizował specjalną konferencję ws. aresztowania Margot. Parlamentarzysta pisał:

Panie Ziobro proszę o natychmiastową reakcję! Proszę o konferencję prasową, proszę o potępienie bandyctwa! Proszę o masowe zaangażowanie prokuratury! Oh wait... to tylko posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska, jej się należało.