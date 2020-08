Zmiana płci, a ZUS i emerytura. Mazurek pyta, Śmiszek odpowiada

„Bardzo »poważny« problem dla ZUS-u i nie tylko. Hipotetycznie: czy jak pan Józef w wieku 60 lat dojdzie do wniosku, że jest Józefą, to może iść o pięć lat szybciej na emeryturę?” – zapytała w poniedziałek 10 sierpnia na Twitterze Beata Mazurek. W szczerość troski byłej wicemarszałek Sejmu i rzeczniczki prasowej PiS nie uwierzyli internauci, którzy w komentarzach nie szczędzili jej ostrych odpowiedzi.

Beacie Mazurek dość łagodnie odpowiedział m.in. poseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek. „Skoro jest pani w europarlamencie to zachęcam do zapoznania się z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE w podobnych sprawach. Wiedza nie boli. Szczególnie ta podstawowa” – rzucił krótko. Inni internauci zarzucali eurodeputowanej ignorancję, homofobię lub wzywali do złożenia mandatu. „Robicie z ludzkich dramatów sobie żarty, wyśmiewając jeden z najbardziej podstawowych czynników ludzkiej tożsamości” – pisał jeden z komentujących.