Po wyborach Łukaszenka oskarżył m.in. Polskę. Czaputowicz odpowiada

Według oficjalnie podawanych wstępnych danych białoruskiej Centralnej Komisji Wyborczej, niedzielne wybory na prezydenta Białorusi wygrał po raz szósty Aleksandr Łukaszenka. Miał on dostać 80 proc. głosów, a jego główna konkurentka Swiatłana Cichanouska, niecałe 10 proc. Po ogłoszeniu sondażowych wyników w całym kraju rozpoczęły się demonstracje przeciwko sfałszowaniu wyników głosowania. Protesty w Mińsku całą noc były krwawo tłumione przez milicję.

Łukaszenka oskarża Polskę

Sam prezydent odniósł się do protestów w poniedziałek. Dowodził, że protesty w jego kraju były sterowane z zagranicy. – Zarejestrowaliśmy telefony z zagranicy. Telefony z Polski, Wielkiej Brytanii i Czech, oni kontrolowali, proszę wybaczyć, „owce”, które nie rozumiały, co robią – stwierdził Łukaszenka.

Podkreślił, że nie pozwoli na to, by w jego kraju powtórzył się „Majdan” – Ostrzegałem, nie będzie żadnego „Majdanu”, bez względu na to, czy ktoś tego chce. Musimy się uspokoić. Nie pozwolimy na rozdarcie kraju – mówił.

Szef MSZ odpowiada na zarzuty

Na oskarżenia białoruskiego prezydenta odpowiedział minister Jacek Czaputowicz. – W tej wypowiedzi jest pewna sugestia co do telefonów z Polski, które mogły dotyczyć organizacji społecznych, które mają zupełne prawo do utrzymywania kontaktów z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego białoruskiego, więc ten zarzut uznajemy za bezpodstawny – powiedział szef MSZ.

Jako przyczynę protestów polski minister wskazał społeczne niezadowolenie. – Uważamy, że władze białoruskie powinny rozumieć, że skala tych protestów to nie jest wynik oddziaływania zagranicy, tym bardziej Polski, która jak najlepiej życzy społeczeństwu białoruskiemu, tylko pewnego niezadowolenia wyraźnego w demonstracjach społeczeństwa – podkreślił.