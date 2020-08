Jerzy Owsiak komentuje wypowiedź Beaty Mazurek: 95 proc. ludzi wskazało, że Szarik jest mądrzejszy

Podczas 26. edycji festiwalu Pol'and'Rock organizowanego przez Jurka Owsiaka, Janusz Gajos zasugerował na spotkaniu akademii Sztuk Przepięknych, że podczas wyborów prezydenckich mogły zadziałać „jakieś siły”, które uniemożliwiły zmiany. Ostro skrytykował też działania „małego człowieka”, który „jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części”. Jego wypowiedź została odebrana jako krytyka Jarosława Kaczyńskiego.

– To jest zbrodnia, ponieważ znamy takie przykłady, takie pociągnięcia z historii. W ten sposób powstawały najgorsze sprawy na świecie. Tak powstawało to, co się później nazwało hitleryzmem. Takie dosyć ordynarne wskazywanie jedną ręką. Jest ci źle? Powiem ci dlaczego: bo on cię okrada. To jest coś strasznego, ale działa. Z taką logiką, że włos się jeży na głowie. I to zostało uruchomione po prostu – mówił dalej aktor.

Wypowiedź Gajosa skomentowała europoseł PiS Beata Mazurek. „Wyraźnie widać, że PRL, »Czterej pancerni i pies« odcisnęły trwały ślad na mózgu Gajosa. Bardzo przekonująco zagrał rolę zdegenerowanego prokuratura w filmie »Układ«. Pewnie, to tylko przypadek. A tak po ludzku, insynuacje prostaka” – pisała na Twitterze Mazurek.

Owsiak odpowiada Mazurek

Teraz, do wpisu Mazurek w rozmowie z Onetem odniósł się Jerzy Owsiak.

– Ta wypowiedź europosłanki została w internecie skomentowana jednoznacznie. Najpiękniej skomentował to „Tygodnik NIE”, u którego w plebiscycie pod tytułem „Kto jest mądrzejszy: pies Szarik czy europosłanka?”, 95 proc. ludzi wskazało na psa Szarika – stwierdził lider WOŚP. – Żyjemy w rzeczywistości montypythonowskiego myślenia, które zaczyna być trochę niebezpieczne. W PRL-u kabaret miał się doskonale i nie był tak gnębiony, jak niektórzy są gnębieni dzisiaj - już się słyszy, że za obrażanie głowy państwa będzie groziło więzienie – dodał.