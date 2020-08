Poseł Koalicji Polskiej kuszony przez Zjednoczoną Prawicę? „Odbyłem pewne rozmowy”

Od kilku tygodni coraz głośniej spekuluje się o rekonstrukcji rządu. Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów przyznał, że zmiany te mogą nadejść już po wakacjach i dodał, że w ramach rekonstrukcji liczba resortów ma zmaleć z 20 do 12. Z informacji Interii wynika, że poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko dostał konkretną propozycję od obozu rządzącego. Na mocy ewentualnego porozumienia mógłby pełnić funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a Sachajko w ramach współpracy musiałby „przyprowadzić" ze sobą pięciu parlamentarzystów z Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz'15.

Sachajko: Przyznaję, że odbyłem pewne rozmowy…