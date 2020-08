Jacek Sasin powinien odejść z rządu? „Przeciwników nie ma ten, kto nic nie robi”

Na zlecenie „Rzeczpospolitej” IBRiS przeprowadził sondaż, w którym zapytano respondentów, czy konkretni ministrowie powinni nadal obejmować sprawowane funkcje. Badanie sprawdzało nastroje polityczne Polaków przed rekonstrukcją rządu, do której ma dojść już po wakacjach.

38 proc. badanych stwierdziło, że Jacek Sasin powinien zostać na stanowisku ministra aktywów państwowych, 41 proc. jest przeciwnego zdania, a 21 proc. respondentów zadeklarowało, że nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii. Pracę ministra dobrze ocenia 35 proc. badanych, 11 proc. nie ocenia jej „ani dobrze ani źle”. 48 proc. uważa, że Jacek Sasin źle wykonuje swoje obowiązki, a 6 proc. zadeklarowało, że „nie zna” ministra.

Sasin: Przeciwników nie ma ten, kto nic nie robi

Minister aktywów państwowych do wyniku sondażu przeprowadzonego przez IBRiS odniósł się w mediach społecznościowych. „Praca w Rządzie to nie jest rywalizacja w rankingach popularności. To podejmowanie niepopularnych decyzji w często bardzo trudnych sprawach. Determinacja w realizacji polityki wywołuje opór proporcjonalnie do skali i złożoności projektów. Przeciwników nie ma ten, kto nic nie robi” – napisał Jacek Sasin na Twitterze.