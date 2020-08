Wałęsa, Kwaśniewski i Komorowski wspierają propozycję rządu Polski. Chodzi o Białoruś

Od czasu niedzielnych wyborów na Białorusi, które według oficjalnych informacji wygrał Alaksandr Łuakszenka, trwają demonstracje, aresztowania opozycjonistów i starcia z milicją. Dochodzi do pobić i zaginięć przeciwników rządzącego od 26 lat prezydenta.

Główna kontrkandydatka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska, wyjechała na Litwę. Nagranie, które wcześniej opublikowała, zostało zdaniem dziennikarzy zarejestrowane pod przymusem po wielogodzinnym przesłuchaniu przez tamtejsze służby. Głos w sprawie sytuacji na Białorusi na wniosek Polski zabrała Unia Europejska, która potępiła przemoc i wezwała do uwolnienia zatrzymanych.

Apel byłych prezydentów Polski

Podobny apel wystosowali byli prezydenci Polski. We wspólnym oświadczeniu Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski wezwali władze Białorusi do uwolnienia więźniów i dialogu ze społeczeństwem.

Z głębokim niepokojem śledzimy informacje, napływające z Białorusi. Erupcja społecznych emocji nie ma precedensu w najnowszej historii tego kraju – czytamy w apelu.

Prezydenci wyrażają opinie, że wielotysięczne demonstracje w wielu miastach Białorusi to społeczne wotum nieufności wobec urzędującego od 26 lat Aleksandra Łukaszenki, ale też wyraz przekonania o sfałszowaniu wyborów.

„Apelujemy do władz Białorusi o powstrzymanie się od użycia siły wobec pokojowych zgromadzeń i dalszej eskalacji przemocy ze strony sił porządkowych. Wzywamy jednocześnie do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz podjęcia dialogu ze społeczeństwem i przedstawicielami opozycji, w celu znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu” – piszą prezydenci.

Wałęsa, Kwaśniewski i Komorowski podkreślają, że wątpliwości co do uczciwości wyborów powinny zostać wyjaśnione prez władzę we współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Byli prezydenci Polski apelują także do tych ostatnich, by okazały determinację i solidarność „w obronie demokracji, praw człowieka i obywatela na Białorusi” .

Byli prezydenci wspierają propozycję rządu Polski

Politycy wspierają propozycję polskiego rządu ws. zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej dotyczącego Białorusi „jako wyrazu politycznego zaangażowania i solidarności demokratycznej Europy z białoruskim społeczeństwem” .

Apelujemy do polskich władz o dalsze intensyfikowanie działań na forum UE, w celu zwiększenia zaangażowania Wspólnoty w proces demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi – czytamy w liście.

