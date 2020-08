Czy Zjednoczona Prawica przetrwa? Najnowszy sondaż i duże zaskoczenie

W badaniu United Survey przeprowadzonym dla „Dziennika Gazety Prawnej”, dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl zapytano respondentów, czy Zjednoczona Prawica, czyli koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia, przetrwa w niezmienionym składzie do końca kadencji.

„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 13,3 proc. respondentów, a 30,3 proc. badanych uważa, że „raczej tak”, co łącznie daje 43,6 proc. głosów. W to, że koalicja przetrwa w obecnym stanie nie wierzy 33,7 proc. badanych – 25,4 proc. twierdzi, że „raczej nie”, 8,3 proc. – „zdecydowanie nie”. Pozostałe 22,7 proc. respondentów deklaruje, że nie ma zdania w tej sprawie.

Losy Zjednoczonej Prawicy. Jak głosowali wyborcy poszczególnych partii?

W sondażu sprawdzono także, w jaki sposób odpowiadali respondenci w zależności od preferencji politycznych. Co ciekawe, więcej wyborców KO (59 proc.) i Konfederacji (54 proc.) niż wyborców Zjednoczonej Prawicy twierdzi, że koalicja przetrwa do końca kadencji w niezmienionej formie. 48 proc. osób, które poinformowały ankieterów, że głosowały w ostatnich wyborach do Sejmu na Zjednoczoną Prawicę, uważa, że koalicja utrzyma się w niezmienionym składzie. – Ten sondaż to swoisty „wskaźnik stabilności”. Jeśli częściej to wyborcy opozycji oceniają, że ZP jest zwarta i stabilna, niż wyborcy PiS, to w gruncie rzeczy to dobra informacja dla obozu władzy – ocenił Marcin Duma z United Surveys w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.