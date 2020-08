Duda: Potrzebujemy opozycji konstruktywnej. Dlatego zaprosiłem do „Koalicji Polskich Spraw”

W najnowszym wydaniu „Gazety Polskiej” można przeczytać wywiad z Andrzejem Dudą. Prezydent był w nim pytany m.in. o ocenę działań opozycji. „ Cześć opozycji w Polsce trochę się pogubiła. Nie wypracowała nowych propozycji dla Polski, nie przedstawiła spójnego programu, wizji rozwoju na najbliższe lata ” – ocenił Duda. „ W większym stopniu zrobił to sztab Szymona Hołowni - z całym szacunkiem, ale to kandydat z mniejszym zapleczem niż Koalicja Obywatelska ” – dodał.

Duda stwierdził, że w konsekwencji część opozycji może „ulec pokusie kontynuowania poprzedniego, sprawdzonego według nich kursu »totalności«”. „ Obawiam się tego, bo uważam, że z punktu widzenia państwa to polityka szkodliwa ” – podkreślił prezydent w wywiadzie. Duda ocenił, że szczególnie dziś „potrzebujemy w Polsce opozycji konstruktywnej”.

„ Dlatego zaprosiłem do »Koalicji Polskich Spraw« ugrupowania opozycyjne: PSL, Kukiz’15 czy Konfederację. Mówię, spotkajmy się, porozmawiajmy o sprawach najważniejszych. Może wypracujemy płaszczyznę, na której uda nam się współpracować dla Polski – stwierdził prezydent. „ Przecież wszyscy widzimy, co dzieje się na świecie. My jeszcze tego tak nie odczuliśmy, ale konsekwencje kryzysu będą, nie ma się co łudzić ” – ocenił.

Duda: Moim marzeniem jest, żebyśmy byli bardziej zjednoczeni

Prezydent był również pytany o plany na druga kadencję. „ Sprawy dla mnie i dla Polaków kluczowe to: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Te pięć polskich spraw symbolizuje Polskę, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. O takiej Polsce marzę i chcę, żeby moja druga kadencja przebiegała pod znakiem Polski ambitnej, innowacyjnej, ale pamiętającej o swoich korzeniach, historii, tożsamości i tradycji ” – powiedział.

Przyznał też, jakie ma marzenie na koniec swojej drugiej kadencji. „ Nie ukrywam, że jest moim wielkim marzeniem, abyś my za pięć lat, kiedy moja druga kadencja dobiegnie końca, byli bardziej zjednoczeni ” – stwierdził. „ Chciałbym, abyśmy wzmocnili nasze poczucie wspólnoty i umieli współdziałać wokół tych spraw, które są dla nas najważniejsze, właśnie jak: bezpieczeństwo, utrwalenie wzrostu gospodarczego oraz ochrona najważniejszych wartości, wokół których zawsze potrafimy się zjednoczyć ” – dodał.

