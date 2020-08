Leszek Miller do dziennikarki TVP: Mogę to zaświadczyć. A biust proszę nosić zawsze ze sobą

We wtorek 11 sierpnia po porannym występie na antenie TVP Info zdjęcia Karoliny Pajączkowskiej trafiły na Twittera, gdzie były bardzo szeroko komentowane. Internauci zwracali uwagę na strój prezenterki, który wielu uznało za niewłaściwy do pracy w telewizji, i jej urodę. Nie brakowało wulgarnych komentarzy, pokroju: „ Takie cuda na TVP info. Słupki pójdą w górę ”.

Dziennikarka odniosła się na Instagramie do tych uwag, podkreślając, że kobiety codziennie padają ofiarami seksizmu. „ Kolejna wrzawa na Twitterze. Tak więc miejmy to za sobą̨: TAK! Mam biust. TAK wykarmiłam nim mojego syna! TAK śmiałam założyć́ sukienkę̨ z dekoltem. Obiecuje, że jutro zostawię̨ biust w domu. Zacznę̨ też nosić́ burkę̨ bo przecież̇ kobiecie nie przystoi się̨ pokazywać́ ” – zakpiła z seksistowskich komentarzy prezenterka. Swoje stanowisko szerzej przedstawiła w nagraniu na Instagramie.

Leszek Miller komentuje

Do sytuacji z Karoliną Pajączkowską odniósł się Leszek Miller. Były premier zacytował jej słowa:”Tak! Mam biust. Jutro zostawię go w domu. Przecież nie jest możliwe, żeby kobieta była ładna i inteligentna „. Dodał: „Droga Pani, oczywiście, że są kobiety ładne i inteligentne. Mogę to zaświadczyć. A biust proszę zawsze nosić ze sobą” .

