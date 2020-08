Podwyżka wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Komisja poparła projekt

Przewodniczący Komisji Kazimierz Smoliński na początku podkreślił, że podwyżka wynagrodzeń została wcześniej ustalona między klubami. Projekt nowelizacji Ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe to inicjatywa własna Komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-Kukiz'15. Za przyjęciem ustawy głosowało 12 posłów, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Na razie nie są znane szczegóły projektu ani jego uzasadnienie, na co podczas posiedzenia Komisji zwracał uwagę przedstawiciel Biura Legislacyjnego. Sprawozdawcą projektu jest poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbami.

Kto ma szansę na podwyżkę?

Sama ustawa, o której jest mowa, reguluje wynagrodzenia m.in. prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ale też ministrów czy podsekretarzy stanu. To otwiera z kolei furtkę do podwyżki dla parlamentarzystów.

W ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora czytamy bowiem, że „uposażenie odpowiada 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat”. Oznacza to, że jeśli dojdzie do podniesienia uposażenia podsekretarza stanu, co reguluje nowelizowana ustawa, podwyżki dostaną także parlamentarzyści.

Podwyżki dla posłów?

O planach podwyżek wynagrodzeń parlamentarzystów donosiły „Dziennik Gazeta Prawna” , „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” . W czwartek „DGP” wskazywał, że może to zostać rozwiązane poprzez „wprowadzenie wskaźnika warunkującego wysokość pensji parlamentarzystów” .