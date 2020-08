Ponad 4,5 tys. zł miesięcznie więcej dla posłów i senatorów. To zakłada najnowszy projekt

Projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wpłynie nie tylko na pensje premiera czy prezydenta. „Rykoszetem” podwyżki dostaną posłowie i senatorowie. Ledwo w 2018 roku Jarosław Kaczyński ogłosił, że ich pensje zostaną obcięte (i zostały) o 20 proc., a teraz będą zarabiać jeszcze więcej niż przed obniżką.

Pensje posłów i senatorów. Co zmienia projekt podwyżek?

Choć nowela dotyczy „osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”, to skorzystają na tym posłowie i senatorowie. Według propozycji zawartych w nowelizacji, która trafiła do Sejmu, posłowie mają zarabiać 0,63 kwoty podstawowego wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego (około 20 tys. zł brutto miesięcznie). To daje blisko 12,6 tys. zł brutto (12 591,22 zł).

Obecnie uposażenie poselskie to niewiele ponad 8 tys. zł brutto. Przed obniżką, którą zarządziła Zjednoczona Prawica, było to około 10 tys. zł.

Podwyżki dla posłów i senatorów. Nowe pensje dla marszałków i wicemarszałków

W ustawie nie zapomniano o marszałkach i wicemarszałkach izb wyższej i niższej. W przypadku marszałków Sejmu i Senatu ich uposażenie wyniesie około 22 tys. zł (21 984 zł brutto), a wicemarszałków – 18 tys. zł (17 987 zł brutto).