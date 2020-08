Robert Biedroń: Nie zostałem wpuszczony na teren Białorusi

Przewodniczący delegacji europarlamentu ds. relacji z Białorusią relacjonował, że bez powodu został „cofnięty” do Wilna. Jego towarzysz nie mógł nawet wejść na pokład samolotu. – Ja doleciałem do Mińska i mnie nie wpuszczono – opowiadał Biedroń. Stwierdził, że cała sytuacja to prawdopodobnie „prowokacja ze strony Alaksandra Łukaszenki” .

„Władze graniczne właśnie poinformowały mnie, że jako osoba niepożądana muszę natychmiast opuścić terytorium Białorusi. Panie Łukaszenka, nie powstrzyma nas to przed dalszym wspieraniem białoruskiego społeczeństwa” – napisał na Twitterze Robert Biedroń. Dodał wezwanie: „Niech żyje Białoruś” .

Plany Roberta Biedronia

Wcześniej europoseł zapowiadał, że planuje spotkania z aresztowanymi. – Odwiedzimy szpitale, w których leżą poszkodowani podczas tłumienia manifestacji. Spotkamy się również z opozycją i niezależnymi mediami – mówił Robert Biedroń na konferencji w Sejmie. – Oczekujemy stanowczej reakcji unijnych instytucji. Oczekujemy uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Konkretnych sankcji, które uderzą w reżim Aleksandra Łukaszenki i wszystkich, którzy współpracują z tym reżimem – postulował.

