Polskim politykom brakuje na ubrania? Ruszyła akcja „Ubierz swojego posła”

Choć tłumaczeń podwyżek dla polityków i pierwszej damy dałoby się już trochę znaleźć i wszystkie są dość mgliste, to jednak wersja przedstawiona na łamach OKO.Press przebija wszystkie pozostałe. Anonimowy przedstawiciel opozycji stwierdza tam, że posłowie dokładają do polityki. "Wyjazdy do okręgu, ubrania – bo jak jesteś politykiem, kupujesz więcej ubrań" – mówi na poważnie.

W związku z powyższym stwierdzeniem, biznesmen Aleksander Twardowski rozpoczął na Twitterze akcję skierowaną bezpośrednio do naszych potrzebujących posłów. – Mną to wstrząsnęło absolutnie. Syria, Białoruś, ten wybuch w Bejrucie – to jest absolutnie pikuś w porównaniu z tym, co muszą przeżywać biedni polscy posłowie opozycji. Dlatego też apeluję do wszystkich internautów dobrej woli, aby w ramach akcji „Ubierz swojego posła”, przekazali to co mają w szafie, a czego nie noszą i przesłali to na adres biura poselskiego waszego posła opozycji – mówił Twardowski.

Podwyżka dla posłów

Według propozycji zawartych w nowelizacji, posłowie mają zarabiać 0,63 kwoty podstawowego wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego (około 20 tys. zł brutto miesięcznie). To daje blisko 12,6 tys. zł brutto (12 591,22 zł). Obecnie uposażenie poselskie to niewiele ponad 8 tys. zł brutto. Przed obniżką, którą zarządziła Zjednoczona Prawica, było to około 10 tys. zł.

Ile zarobią poszczególne osoby?