Poseł Bortniczuk o zarobkach polityków sprzed podwyżki: Chora, korupcjogenna sytuacja

Bortniczuk przekonywał, że choćby wiceministrowie zarabiają zdecydowanie za mało. – Podsekretarze stanu muszą godnie reprezentować Polskę niemalże każdego dnia na różnego rodzaju spotkaniach i mają do dyspozycji budżety wielomiliardowe z perspektywy państwa. Chora sytuacja, która jest korupcjogenna – oceniał. Decyzji o podwyżkach dla osób rządzących państwem, także dla posłów, bronił argumentem wykorzystanym przy zakupie samolotów dla rządu.

– Proszę sobie przypomnieć, jak przez wiele wiele lat nie było w Polsce dobrego momentu na zakup nowych samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Dopiero po Smoleńsku, po tragedia uświadomili sobie wszyscy, że populizm nie jest najważniejszy i to po prostu trzeba kupić. I podobnie jest w tym przypadku. Wiceministrowie, którzy mają pod sobą budżety często rzędu miliardów złotych zarabiają 5,5 tys. złotych „na rękę” musząc jeszcze utrzymać się w Warszawie – mówił.

Podwyżka dla posłów

Według propozycji zawartych w nowelizacji, posłowie mają zarabiać 0,63 kwoty podstawowego wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego (około 20 tys. zł brutto miesięcznie). To daje blisko 12,6 tys. zł brutto (12 591,22 zł). Obecnie uposażenie poselskie to niewiele ponad 8 tys. zł brutto. Przed obniżką, którą zarządziła Zjednoczona Prawica, było to około 10 tys. zł.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ile zarobią poszczególne osoby?

Projekt podwyżek. Tak zmieniłyby się zarobki premiera, prezydenta, ministrów







Mnożnik

Pensja po zmianach (brutto)

Prezydent

1,3

25 981,88 zł

Pierwsza dama 0,9

17 987,46 zł

Premier

1,1

21 984,67 zł

Wicepremier

1

19 986,06 zł

Minister

0,9

17 987,46 zł

Sekretarze i podsekretarze stanu

0,85

16 988,15 zł

Wojewoda

0,75

14 989,55 zł

Wicewojewoda

0,65

12 990,94 zł

Poseł/senator 0,63 12 591,22 zł



Galeria:

Memy po podwyżkach wynagrodzeń dla polityków