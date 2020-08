Posłanka KO o reakcji na podwyżki: Kierownictwo jest przerażone, nikt nie spodziewał się takiego kryzysu

Dziennikarze „GW” w swoim artykule o podwyżkach wynagrodzeń dla władzy zamieścili wypowiedź anonimowej przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej. Twierdził on, że nikt nie przewidział, iż zwiększanie uposażeń polityków w dobie koronawirusa i idącego za nim kryzysu może wywołać gniew obywateli.

- Kierownictwo jest przerażone, nikt nie spodziewał się takiego kryzysu wizerunkowego. Próbujemy to jakoś ogarnąć i znaleźć wyjście, ale opór „dietetyków” jest na razie bardzo mocny - przyznała. Wyjaśnijmy, że „dietetycy” to w sejmowym slangu posłowie i senatorowie, którzy utrzymują się wyłącznie z pensji i diet wypłacanych im z tytułu zasiadania w parlamencie. Podwyżki mniej więcej o 3 tys. złotych na rękę miały przez tę grupę zostać przyjęte wyjątkowo entuzjastycznie.

Podwyżka dla posłów

Według propozycji zawartych w nowelizacji, posłowie mają zarabiać 0,63 kwoty podstawowego wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego (około 20 tys. zł brutto miesięcznie). To daje blisko 12,6 tys. zł brutto (12 591,22 zł). Obecnie uposażenie poselskie to niewiele ponad 8 tys. zł brutto. Przed obniżką, którą zarządziła Zjednoczona Prawica, było to około 10 tys. zł.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ile zarobią poszczególne osoby?