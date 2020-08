Kukiz krytykuje PSL za poparcie podwyżek. Opowiada o „konflikcie albo rozwodzie”

Paweł Kukiz nie ukrywa, że PSL nie konsultowało z nim poparcia dla projektu podwyżek. W programie „Tłit” stwierdził, że czeka go rozmowa z Kosiniakiem-Kamyszem o ostatnich wydarzeniach. – Jeżeli przestaje się rozmawiać, to dochodzi albo do jakiegoś konfliktu, albo do rozwodu – powiedział, dodając, że współpraca z Konfederacją nie wchodzi w grę.

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15 i główny koalicjant Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz'15, w programie „Tłit” Wirtualnej Polski komentował wydarzenia wokół ustawy podwyższającej pensje polityków. Kukiz i posłowie jego formacji głosowali przeciw zresztą tak samo, jak w 2016 roku, gdy pojawiały się podobne ustawy gwarantujące politykom wyższe zarobki. To wtedy Paweł Kukiz hasło, które „przykleiło się” do projektów: „Koryto+”. Kukiz o podwyżkach i „rozwodzie” z PSL W programie WP Paweł Kukiz wytknął koalicjantom z PSL, że głosowali za podwyżkami, w dodatku nie konsultując tej sprawy z nim czy jego posłami. – Ciężko z optymizmem patrzeć na tę koalicję, w sytuacji, kiedy koalicjant nie konsultował z nami głosowania w tej materii, a według mnie to jedno z ważniejszych, nawet politycznie, głosowań. Czy czuję żal? Proszę zauważyć, że za tymi podwyżkami nie głosowało raptem 33 posłów. Natomiast cała reszta z tych 460 ciężko... nie cedowałbym winy tylko na PSL – mówił Kukiz. Polityk zaznaczył, że „nie miał informacji” o projekcie podwyżek, przywołał też doniesienia wicemarszałka Sejmu z PiS Ryszarda Terleckiego, że sprawę podwyżek zainicjowała opozycja. Prowadzący dopytywał, czy w takim razie Kukiza nie czeka „trudna rozmowa” z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. – Będziemy po tym sierpniu, po urlopie, rozmawiać, bo jak powiedziałem, takie sprawy jak ta, o których rozmawiamy w tej chwili, czy wybieranie kandydata na RPO bez konsultacji... Jeżeli przestaje się rozmawiać, to dochodzi albo do jakiegoś konfliktu, albo do rozwodu – powiedział Kukiz. Paweł Kukiz podkreślił jednak, że ma nadzieję, że rozmowa z Kosiniakiem-Kamyszem „będzie miła, dobra i skończy się pozytywnie”. Kukiz'15 z Konfederacją? Kukiz: Nie jest zainteresowana W związku z rozdźwiękiem w sprawie podwyżek w Wirtualnej Polsce padło pytanie, czy w takim razie Kukiz i jego posłowie nie zastanawiali się nad tym, by zawrzeć sojusz, może dołączyć, do Konfederacji, której wszyscy posłowie głosowali przeciw podwyżkom. – Ja wielokrotnie sygnały jakieś w kierunku Konfederacji wysyłałem, ale Konfederacja nie jest zainteresowana jakąś tam bliższą współpracą, nie mam co do tego wątpliwośc i – odparł Kukiz. Lider Kukiz'15 dodał, że takie pytanie o sojusz lepiej kierować do Janusza Korwin-Mikkego, z którym „wielokrotnie rozmawiał”. – Oni nie są zainteresowani jakąkolwiek współpracą, ja nie będę narzucał się tym, których wprowadziłem do Sejmu – powiedział.