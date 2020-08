Łukasz Szumowski złożył dymisję. „Wracam do wyuczonego zawodu”

We wtorek 18 sierpnia Łukasz Szumowski poinformował o swojej rezygnacji z funkcji ministra zdrowia. – Pozostaję posłem, będę pełnił funkcje publiczne. Wracam do zawodu – jestem kardiologiem i elektrofizjologiem – przekazał. Były już szef resortu zdrowia dodał, że rozmowy o tym trwały już od wielu miesięcy. Podkreślił, że umowa dżentelmeńska między nim a premierem była taka, że miał dokończyć parę spraw ważnych dla Polski m.in. wdrożyć system informatyzacji ochrony zdrowia. – Sami wiecie i jesteście w stanie to dostrzec, jak wyglądałaby Polska w stanie epidemii bez recepty, bez e-zwolnienia, które wspólnie z ZUS-em i ministerstwem rodziny udało się wdrożyć w sposób, łatwy jako obowiązkowa usługa – zaznaczył.

Szumowski podkreślił, że „niestety pojawił się COVID-19 i wtedy podjął decyzję, że pozostaje na stanowisku i dopóki będzie to konieczne, będzie pełnił tę funkcję”. – Dzisiaj uznałem, że to właściwy czas. Mamy zbudowany w Polsce system szpitali jednoimiennych, rozbudowaną sieć laboratoriów, udało się dzięki szybkim, bardzo odważnym decyzjom, doprowadzić do tego, że w Polsce nie było dziesiątek tysięcy zgonów, tak, jak było to w krajach Europy Zachodniej. Dzisiaj mamy te przyrostu 600, 800 zachorowań, ale mamy też gospodarkę, która funkcjonuje i dzięki temu, będziemy mieli też pieniądze na leczenie innych chorób, bo oprócz COVID-19 mamy też wszystkie inne choroby – mówił były już szef resortu zdrowia.

W trakcie konferencji prasowej polityk podkreślił, że w trakcie jego kadencji udało się wypracować strategię onkologiczną. – Podniesiono nakłady na onkologię z blisko 5 mld na blisko 11,4 mld zł. To są rzeczy ważne dla Polaków, nowotwory to jedna z najważniejszych przyczyn zachorowalności w Polsce – dodał. Łukasz Szumowski podziękował także swoim współpracownikom z Ministerstwa Zdrowia, a także premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, członkom rządu, politykom PiS, a także wojewodom, byłym ministrom zdrowia i pracownikom GIS.

Wiceminister rezygnuje

Wczoraj o swoim odejściu poinformował w mediach społecznościowych wiceminister zdrowia. Janusz Cieszyński nie poinformował o przyczynach swojej decyzji.