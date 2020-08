Morawiecki dziękuje Szumowskiemu: Wraz z ministrem Cieszyńskim uratował życie i zdrowie wielu Polaków

– To czego dokonał pan minister Szumowski, pan minister Cieszyński, uratowało polską służbę zdrowia, a wraz z nią życie i zdrowie dziesiątek tysięcy Polaków w czasie epidemii – mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Katowicach odnosząc się do rezygnacji ministra zdrowia. Nazwisko następcy Łukasza Szumowskiego mamy poznać do końca tygodnia.

We wtorek 18 sierpnia Łukasz Szumowski poinformował o swojej dymisji ze stanowiska ministra zdrowia. Na konferencji w Katowicach byłemu ministrowi zdrowia za jego pracę dziękował premier Mateusz Morawiecki. – Chcę podziękować ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu za jego służbę. Złożył dzisiaj rezygnację. Chciał to zrobić przed wybuchem pandemii, ale jako odpowiedzialny człowiek został i sprostał swoim zadaniom – mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Katowicach. – Udało nam się dużo lepiej przejść przez epidemię niż innym krajom europejskim - również dzięki decyzyjności Łukasza Szumowskiego. Z wieloma premierami podzieliłbym zdanie, że praca ministra zdrowia jest bardzo trudna - zwłaszcza w czasie pandemii – dodał premier. – Z mojej strony mogę powiedzieć jeszcze: Łukasz, ogromnie dziękuję. Współpraca z panem profesorem to prawdziwy honor. A jego pracę Polacy doceniają – ocenił. Morawiecki podziękował nie tylko byłemu ministrowi zdrowia, ale także jego zastępcom, w tym wiceministrowi Januszowi Cieszyńskiemu, który do dymisji podał się wczoraj. Wymieniał takie sukcesy ministerstwa zdrowia za czasów Szumowskiego, jak informatyzacja, e-recepty i digitalizacja służby zdrowia. – Wielu krytyków, którzy po stronie opozycji się znajdują, ale także w mediach, muszą przyznać, czasami ze wstydem, czasami ze skruchą, że to czego dokonał pan minister Szumowski, pan minister Cieszyński, uratowało polską służbę zdrowia, a wraz z nią życie i zdrowie dziesiątek tysięcy Polaków w czasie epidemii – mówił Morawiecki. – Minister Łukasz Szumowski cieszy się dużym zaufaniem - chyba największym w ostatnich 30 latach. Polacy wiedzą jak ocenić jego pracę. Służba zdrowia stoi na wysokim fundamencie a minister Szumowski zbudował dobry fundament na przyszłość – dodał. Morawiecki: Szumowski chciał odejść już w zeszłym roku Premier zdradził, że o planach min dymisji wiedział od dawna. – Minister Szumowski wspomniał mi o swoich planach już w tamtym roku – umówiliśmy się, że dokończy pewne sprawy do wiosny - m. in. jeżeli chodzi o sieć szpitali czy NFZ. A potem wybuchła epidemia – poinformował. Morawiecki poinformował, że wkrótce poznamy nazwisko zastępcy Szumowskiego. – W ciągu kilku dni przedstawię nazwisko następcy ministra Szumowskiego. Będzie to do końca tygodnia – zapowiedział szef rządu. „Ministrem się bywa, ale lekarzem jest się przez całe życie" Morawicki podziękował Szumowskiemu również we wpisie opublikowanym na Facebooku.

