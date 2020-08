Jeszcze jedna zmiana w rządzie. Wanda Buk rezygnuje z funkcji wiceminister i od razu znajduje zatrudnienie

Dymisja Łukasza Szumowskiego z resortu zdrowia to nie jedyne odejście z rządu ogłoszone we wtorek 18 sierpnia. Tego samego dnia z Ministerstwem Cyfryzacji pożegnała się Wanda Buk. „Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście” – napisała na swoim twitterowym koncie Buk.

Nowa posada Wandy Buk

Jak donosi Cire.pl, Wanda Buk jeszcze tego samego dnia weszła w skład zarządu XI kadencji (od 1 września 2020 r.). Została też wiceprezesem zarządu ds. regulacji.

Wanda Buk – zadania w Ministerstwie Cyfryzacji

Wanda Buk wiceministrem była od 10 lipca 2018 roku. Nadzorowała departamenty Polityki Międzynarodowej i Telekomunikacji, a także Biuro Ministra w zakresie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Należała też do Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu ds. Unii Europejskiej oraz Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

