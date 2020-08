Tusk skrytykował opozycję. Budka: Niech sięgnie po telefon, a nie komunikator

Gdy Sejm, także głosami opozycji, przyjmował ustawę podwyższającą pensje politykom, wypowiedział się na ten temat były szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jeszcze przed głosowaniem pokpiwał, że to świetny czas na podwyżki, gdy trwa pandemia, a w Polskę uderzyła recesja.

Tuż po głosowaniu Donald Tusk gorzko ocenił postawę opozycji, która poparła podwyżki, pisząc na Twitterze:

Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę.

O te krytyczne oceny byłego szefa PO był pytany w „Faktach po faktach” w TVN24 aktualny lider partii Borys Budka. Polityk krótko skomentował aktywność Tuska w mediach społecznościowych.

– Wolałbym, żeby w tej sprawie sięgnął po telefon, a nie posługiwał się komunikatorem – powiedział Budka.

Jak dowodził później szef Platformy Obywatelskiej, to jest jego rada dla wielu osób, by właśnie tak załatwiać pewne sprawy. – Myślę, że ważne jest, by zamiast komunikować się przez internet czy media społecznościowe, swoją dobrą radę wyrazić w odpowiednim czasie i odpowiedni sposób – mówił.

