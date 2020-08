Podwyżki od prezydenta? KPRP odpowiada na tekst „Rzeczpospolitej”

W „Rzeczpospolitej” ukazał się w środę tekst, w którym Izabela Kacprzak informowała o podwyżkach dla wszystkich około 400 pracowników Kancelarii Prezydenta. Z doniesień dziennika wynikało, że podwyżki wynoszące od 500 do 1500, a sięgające nawet 2 tysięcy złotych miały zostać wydane na podstawie zarządzenia prezydenta. Wzrost wynagrodzenia miał objąć wstecznie okres od początku roku.

Oświadczenie Kancelarii Prezydenta RP

Do publikacji w obszernym komunikacie odniosła się Kancelaria Prezydenta RP. W oświadczeniu podkreślono, że prezydent nie wprowadza podwyżek, a jedynie w drodze zarządzenia wydaje przepisy wykonawcze w odniesieniu do pracowników KPRP.

„Zmiana zarządzenia jest konsekwencją przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2020 wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106 procent” - czytamy w komunikacie KPRP.

Kancelaria wyjaśniła, że nowe zarządzenie prezydenta wynika z konieczności dostosowania wynagrodzeń w KPRP do poziomu „odpowiadającego przyjętemu wskaźnikowi wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej” . „Ponadto zmiany dotyczyły dostosowania minimalnych wartości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” – czytamy dalej.

KPRP: Podwyżki nie są automatyczne

KPRP wyjaśnia, dalej, że nie oznacza to jeszcze automatycznej podwyżki wynagrodzenia, a jedynie „stwarza możliwość podjęcia decyzji o ustaleniu określonego wynagrodzenia w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe danego pracownika” . W komunikacie zaznaczono, że nadinterpretacją jest twierdzenie na tej podstawie, że „pensja doradców” prezydenta ma wzrosnąć nawet o 2 tysiące złotych.

„W odniesieniu do żadnego z pracowników nie jest możliwy wzrost wynagrodzenia o 2 tys. zł, ponieważ nikt nie zarabia tyle, aby 6% stanowiło 2 tys. zł. Nie jest także możliwe, aby ktokolwiek otrzymał »zastrzyk gotówki na poziomie 12 tys. zł«” – twierdzi KPRP.

Zarobki pracowników Kancelarii Prezydenta