PAP: Zrezygnował kolejny minister z rządu Mateusza Morawieckiego

To kolejna w tym tygodniu dymisja ministra rządu Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, że we wtorek do dymisji podał się szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski, a dzień wcześniej jego zastępca Janusz Cieszyński. We wtorek zrezygnowała także wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, która znalazła zatrudnienie w PGE, gdzie została członkiem zarządu.

Więcej informacji wkrótce.