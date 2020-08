Miller komentuje zmiany w rządzie, pomija Morawieckiego. „To Kaczyński wydaje dyspozycje”

Czwartek obfitował wiele zwrotów akcji w polskiej polityce. Ledwo przestano komentować rezygnację Łukasza Szumowskiego ze stanowiska ministra zdrowia, to taki sam ruch wykonał Jacek Czaputowicz, który porzucił szefowanie MSZ. Pomimo zapowiadanej na jesień rekonstrukcji rządu, jeszcze latem z Rady Ministrów odeszło dwóch szefów resortów.

Tego samego dnia, podczas popołudniowej konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki przedstawił następców odchodzących ministrów. Na czele Ministerstwa Zdrowia stanie dotychczasowy szef NFZ Adam Niedzielski, natomiast ministrem spraw zagranicznych zostanie poseł PiS i szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau.

Nowi ministrowie w rządzie Morawieckiego. Miller: I tak Kaczyński wydaje dyspozycje

O te roszady w rządzie Zjednoczonej Prawicy był pytany w „Faktach po faktach” w TVN24 były premier, a obecnie europoseł, Leszek Miller. Polityk ocenił, że dobrze się stało, że poszczególni ministrowie rezygnowali przed planowaną rekonstrukcją, bo zapewne w trakcie rekonstrukcji i tak zostaliby zdymisjonowani. Jak zaznaczył, lepiej jest, gdy szef resortu sam rezygnuje.

Leszek Miller był pytany, czy to nie premier powinien decydować o tym, kiedy dochodzi do roszad w – bądź co bądź – jego rządzie. Na to były premier odparł, że w Polsce takie zasady „od dłuższego czasu” nie obowiązują.