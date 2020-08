Nowy szef MSZ odwołał wywiad w Polskim Radiu. Dziennikarz ujawnił powód

Nowy szef polskiej dyplomacji miał być gościem programu Sygnały Dnia w Radiowej Jedynce. Jak się jednak okazało, Zbigniew Rau w studiu się nie pojawił. Prowadzący audycję poinformował, że minister spraw zagranicznych odwołał wywiad, ponieważ nie będzie udzielał żadnych wywiadów do czasu oficjalnego zaprzysiężenia na szefa MSZ.

Nowy minister spraw zagranicznych

W czwartek 20 sierpnia Jacek Czaputowicz poinformował o swojej rezygnacji z kierowania resortem spraw zagranicznych. Jeszcze tego samego dnia Mateusz Morawiecki przedstawił nazwisko jego następcy. Nowym szefem polskiej dyplomacji został Zbigniew Rau. - Jestem przekonany, że profesor Zbigniew Rau będzie znakomicie służył Polakom – podkreślał premier.

W ostatnich latach prof. Rau pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, a w roku 2020 został przewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Choć Zbigniew Rau związany jest przede wszystkim z Łodzią i tamtejszym uniwersytetem, to w swojej karierze pracował też na wielu zagranicznych uczelniach. Gościły go placówki naukowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W 2005 roku poparł Lecha Kaczyńskiego, który ubiegał się o urząd prezydenta i po raz pierwszy pojawił się w parlamencie jako senator. W 2015 roku objął funkcję wojewody łódzkiego, a w 2019 roku powrócił na Wiejską, tym razem jako poseł.

Rewolucji nie będzie

Z wypowiedzi nowego ministra możemy wnioskować, że nie zamierza on przeprowadzać rewolucyjnych zmian w resorcie. Przed oficjalnym ogłoszeniem jego nominacji mówił, że polska polityka zagraniczna jest dobrze prowadzona i kierunek ten należy kontynuować. Podkreślił też, że politykę zagraniczną wyznacza premier w porozumieniu z prezydentem.

