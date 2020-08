Memy kochają Szumowskiego, ignorują Czaputowicza. Rekonstrukcja rządu oczami internautów

W czwartek 20 sierpnia premier Mateusz Morawiecki wskazał, kto zastąpi odchodzących szefów MSZ i Ministerstwa Zdrowia. Resortem zdrowia będzie kierował Adam Niedzielski obecny szef NFZ, a Zbigniew Rau zostanie ministrem spraw zagranicznych. Wcześniej poinformowano też o odejściach wiceministrów Janusza Ciszewskiego i Wandy Buk z resortów zdrowia i cyfryzacji.

Trzeba przyznać, że jak na długo zapowiadaną rekonstrukcję i obiecywane „odchudzenie” rządu, ogłoszone zmiany okazały się mizerne. Można to wyczuć, patrząc na memy komentujące przetasowania w rządzie. Przede wszystkim krążą one wokół jednej jedynej postaci – byłego ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Trzeba przyznać, że internauci nie oszczędzają szefa resortu, znajdującego się na świeczniku przez pandemię koronawirusa. Nie pomagają mu też wcześniejsze wypowiedzi, w których porównywał się do kapitana statku, który z pokładu zejść musi ostatni.