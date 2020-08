Oszacowano, ile kosztuje ochrona domu Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński od wielu lat mieszka w domu na warszawskim Żoliborzu. Kilka tygodni temu stacja TVN ujawniła, że każdego dnia willi prezesa PiS strzeże aż 18 funkcjonariuszy policji podczas trzech zmian. Medialnym doniesieniom zaprzeczyło MSWiA. W odpowiedzi na pytania posłów KO Adama Szłapki i Michała Jarosa stwierdzono, że policjanci mają jedynie bronić bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Żoliborza. Co ciekawe, Małgorzata Gosiewska uznała, że posłowie opozycji nie powinni nawet pytać o ochronę domu prezesa PiS przez policję, ponieważ takie pytania nie spełniają wymogu określonego w art. 195 ust. 1 regulaminu Sejmu.

Dziennikarze portalu Onet.pl postanowili wyliczyć, ile może kosztować ochrona domu Jarosława Kaczyńskiego. Pomógł im w tym Adam Rapacki, były zastępca komendanta głównego policji oraz były podsekretarz stanu w MSW i MSWiA. Z wyliczeń wynika, że dzień pracy policjanta w Polsce to około 190 zł, co daje 3420 zł na dniówki 18 funkcjonariuszy strzegących domu prezesa PiS. Do tej kwoty należy doliczyć także inne koszty m.in. dowóz policjantów na Żoliborz. Jak podaje Onet.pl, dziennie ochrona domu Jarosława Kaczyńskiego może kosztować więc około 5 tys. zł, co przekłada się na kwotę 1,8 mln złotych rocznie. Warto jednak dodać, że MSWiA nie potwierdziło oficjalnie, że funkcjonariusze faktycznie strzegą willi Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj także:

Gawryluk w obronie Kaczyńskiego. „Pojawił się problem manipulacji od początku do końca”