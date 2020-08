Morawiecki zaprosi opozycję do rozmów w sprawie Białorusi. Spotkanie jeszcze w tym tygodniu

Szef Kancelarii Premiera przyznał w poniedziałek na antenie TVN24, że jeszcze dziś Mateusz Morawiecki wyśle do przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i formacji politycznych zaproszenie na spotkanie w sprawie sytuacji na Białorusi. Takie spotkanie miałoby się odbyć w środę.

– My uważamy, że sprawa polityki wschodniej, naszego sąsiada i tego, co się dzieje na Białorusi, rzeczywiście jest taką materią, która powinna być wyjęta poza nawias bieżącego sporu politycznego. W zeszłym tygodniu w imieniu premiera prowadziłem szereg konsultacji politycznych. Dzisiaj premier wystosuje oficjalne zaproszenie do liderów wszystkich partii politycznych na najbliższą środę, kiedy chcemy przedstawić te wszystkie działania, które już były zrealizowane na forum UE i u nas, wewnętrznie w Polsce – stwierdził Michał Dworczyk na antenie TVN24. – Po drugie, chcemy porozmawiać właśnie z przedstawicielami partii, klubów politycznych na temat dalszych działań, bo bez wątpienia ta sytuacja szybko się nie skończy na Białorusi. To nie są zdarzenia, które w tym tygodniu zostaną zamknięte. Musimy się przygotować na dłuższy czas funkcjonowania w tej szczególnej sytuacji – dodał.

„Dlaczego nie RBN?”

Dziennikarka „Neewsweeka” Dominika Długosz zwróciła uwagę, że w polskim systemie politycznym istnieje konstytucyjny organ zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa, który wydaje się idealny do zwołania w tego typu sytuacji.

„Czy tym przypadkiem nie powinna zajmować się Rada Bezpieczeństwa Narodowego i czy to nie prezydent powinien takie zaproszenia rozsyłać? Tak, istnieje takie ciało jak RBN” – przypomniała na Twitterze.