Onet: Trzaskowski stworzy nowych ruch, ale zostanie w PO. Ma już roboczą nazwę

W poniedziałek 24 sierpnia Rafał Trzaskowski powrócił z urlopu. Jak informuje Onet, jego pojawienie się w Warszawie ponownie zintensyfikuje wewnętrzną walkę w Platformie Obywatelskiej. Po zdobyciu imponującej liczby 10 milionów głosów w niedawnych wyborach prezydenckich, prezydent stolicy i wiceszef Platformy jest jednym z głównych rozgrywających w tych politycznych zawodach. Jednocześnie dziennikarze zwracają uwagę na słabnącą pozycję Borysa Budki, którego autorytet mocno ucierpiał po aferze wokół podwyżek dla parlamentarzystów.

KO obawia się ruchu Trzaskowskiego

Trzaskowski już kilka razy zapowiadał utworzenie nowego ruchu. Podawał nawet datę startową – 5 września. Polityk przekonywał, że będzie to miejsce dla osób, które chcą angażować się w sprawy publiczne, ale wolą robić to bez obciążenia politycznego. Zapewniał, że nie będzie to konkurencja dla jego partii. Politycy Koalicji Obywatelskiej obawiają się jednak, że ruch Trzaskowskiego będzie dla nich naturalną kontrą. – Jeśli np. nagle część samorządowców zacznie zrywać koalicje i organizować nowe struktury pod szyldem Rafała, nie miałoby to najmniejszego sensu – mówił Onetowi jeden z polityków KO.

„Nowa Solidarność”

Robocza nazwa planowanego stowarzyszenia to "Nowa Solidarność". Trzaskowski planuje w ramach tego ruchu podejmować inicjatywy takie jak np. zbiórki podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw. Jedna z pierwszych ma dotyczyć podwyższenia kwoty wolnej od podatku – jednego z niezrealizowanych postulatów PiS. Główny cel ruchu to odsunięcie PiS od władzy. Trzaskowski kierując nową siłą polityczną nie zamierza jednak rezygnować z silnej pozycji w PO. Według Onetu prezydent Warszawy pozostanie wiceprzewodniczącym tej partii.

Czytaj także:

Karczewski porównał finał Ligi Mistrzów do wyborów. „PAD wygrał nie jedną bramką”Czytaj także:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Kaczyński się wściekł, bo nie będzie podwyżek. Schetyna będzie kandydować na szefa KO?Czytaj także:

Trzaskowski sprzeciwił się sztabowcom? Prezydent Warszawy rozlicza kampanię i zapowiada nowy ruch