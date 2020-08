Donald Trump otrzymał nominację od Partii Republikańskiej. Wybory już w listopadzie

W poniedziałek 24 sierpnia na konwencji Partii Republikańskiej zapadły dwie najważniejsze decyzje przed jesiennymi wyborami. Kandydatami tego ugrupowania na urząd prezydenta i wiceprezydenta raz jeszcze zostaną Donald Trump i Mike Pence. Ten drugi miał już okazję skomentować wybór delegatów bezpośrednio przed nimi. – Wybór w tym głosowaniu nigdy nie był prostszy, a stawka nigdy nie była większa – mówił Pence. – Jeszcze raz sprawimy, że Ameryka będzie ponownie wielka – mówił („We’re going to make American great again. Again”).

Konwencja okrojona ze względu na koronawirusa

Spotkanie republikanów w Charlotte w Karolinie Północnej odbywało się w zdecydowanej części online. Na miejscu, w sali Charlotte Convention Center, pojawiło się jedynie 336 delegatów. Jeszcze w poniedziałek Donald Trump ma wygłosić przed nimi krótkie przemówienie. We wtorek 25 sierpnia konwencja przeniesie się do Waszyngtonu, gdzie delegaci zostaną już do czwartku 27 sierpnia. To znaczne zmniejszenie rozmiarów konwencji podyktowane zostało względami epidemiologicznymi. Zwykle w podobnych wydarzeniach uczestniczą tysiące delegatów, a ich spotkania potrafią trwać przez cały tydzień.

Joe Biden rywalem Trumpa

Niecały tydzień wcześniej oficjalną nominację w obozie Demokratów uzyskał Joe Biden. Jego wiceprezydentem miałaby z kolei zostać Kamala Harris. Joe Biden podczas przemówienia na konwencji podkreślał, że trwa walka o „duszę tego narodu”. – Kim jesteśmy, za czym się opowiadamy i kim chcemy być – to wszystko jest zagrożone. Musimy pokonać Donalda Trumpa – mówił. – Ameryka to myśl silniejsza od jakiejkolwiek armii i większa niż każdy ocean. Potężniejsza niż jakikolwiek dyktator czy tyran. To daje nadzieję – podkreślał.