Pawłowicz do Grety Thunberg: Skończ z tymi wagarami, bo poważnie porozmawiamy

Była posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Krystyna Pawłowicz, podzieliła się na Twitterze swoimi przemyśleniami. Nie tylko poznaliśmy jej zdanie na temat pensji dla pierwszej damy, ale Pawłowicz dała też dobrą radę... Grecie Thunberg.

Pensja dla pierwszej damy. Pawłowicz: Przecież pracuje i należy się zapłata

Na pierwszy ogień poszedł temat pensji, jaką powinna otrzymywać pierwsza dama. Temat wrócił w sierpniu tego roku, gdy PiS przy aprobacie klubów opozycji, procedował w Sejmie projekt nie tylko podnoszący pensje parlamentarzystów, ale wprowadzający właśnie wynagrodzenie dla współmałżonka głowy państwa.

Była posłanka pisała na Twitterze, że pierwsze damy dotychczas nawet podwójnie traciły: nie tylko nie dostawały pieniędzy, ale również nie były opłacane im składki ZUS. „Co do pierwszej damy, to przecież tu nie chodzi o podwyżkę, ale w ogóle zapłacenie za realnie wykonywaną pracę, jak urzędnikowi. (...) żona prezydenta przecież pracuje i jak wszystkim należy się (jej – red.) zapłata” – pisała Pawłowicz.

Sędzia TK wdała się później w dyskusję z internautami, wskazywała, że na razie nie ma przepisów, ale można to zmienić.

Greta Thunberg i Krystyna Pawłowicz. „No, Greta, skończ wreszcie z tymi wagarami”...

Krystyna Pawłowicz zabrała też głos w sprawie szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg. Była posłanka udostępniła informacje o tym, że Thunberg wróciła do nauki w szkole. Przez ostatni rok jeździła na szczyty klimatyczne, brała udział w młodzieżowych strajkach dla klimatu, wcześniej zasłynęła swoimi piątkowymi strajkami (nie chodziła wtedy do szkoły). Po takim roku przerwy w sierpniu wróciła jednak do szkoły, 17-latka zaczęła naukę w liceum.

Krystyna Pawłowicz trochę pogroziła palcem nastolatce, tweetując:

N o, Greta, skończ wreszcie z tymi wagarami, bo będę musiała z tobą poważnie porozmawiać...

Pod tym wpisem wywiązała się później dziwna i mało przyjemna dyskusja. Internauta zamieścił tam odpowiedź skierowaną do Pawłowicz: „Skończysz w skrzyni”. Sędzia TK odparła na to krótko: „Ty też”.

