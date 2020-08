Kraśko wypytywał Kanthaka o LGBT. Poseł nagle wypalił: Mają swoje sklepy mięsne, widziałem

– Można być wyznawca ideologii LGBT, nie będąc jednocześnie osobą LGBT. To należy rozróżniać – przekonywał Jan Kanthak w dyskusji do której doszło w programie „Fakty po Faktach” na antenie TVN24. Prowadzący rozmowę Piotra Kraśko kilkukrotnie prosił posła Solidarnej Polski o wymienienie 5 założeń ideologii LGBT, z którymi ten się nie zgadza.

Najpierw Kanthak w przytoczył w odpowiedzi definicję ideologii pochodzącą z encyklopedii PWN: „I deologię rozumie się jako zespół symboli, mitów, schematów myślowych, struktur językowych, które kształtują komunikację między ludźmi ”.

Wtedy Kraśko ponownie zapytał, jakie są założenia ideologii LGBT. – Choćby takie kwestie jak tworzenie takich kierunkach na studiach tzw. gender studies, podważenie płciowości jako kwestii biologicznej, tworzeni ideologicznej płci, jaką jest płeć tożsamościowa – wymieniał poseł. – Ideologia polega na dążeniu do pewnych celów społecznych, przyjmowania pewnej strategii. Jest takie stowarzyszenie w Polsce, które się nazywa "Miłość nie wyklucza". To stowarzyszenie przyjęło strategię wprowadzania równości małżeńskiej w Polsce na lata 2016-2025. Tego rodzaju działania podejmowane w ramach strategii, która m.in. przewiduje organizowanie marszów równości. To jest właśnie działalność ideologiczna – tłumaczył.

„Sklepy mięsne dla środowisk LGBT” jako argument w dyskusji

Poseł zapewniał jednak, że „człowiek nie jest ideologią. Ideologię tworzą ludzie”. – To rozróżnienie warto mieć z tyłu głowy i o tym pamiętać. My się nie zgadzamy tymi postulatami, które przyjmuje ideologia LGBT – mówił Kanthak. – Każdy ma wolność i prawo do wyrażania swoich poglądów. Każdy ma wolność, to zapewnia konstytucja. W Polsce wszyscy jesteśmy równi, każdy ma prawa zapewnione przez konstytucje i nie dajmy się zwariować środowiskom, które próbują osiągnąć cele. Cele, które określa nawet słownikowe pojęcie ideologii – dodał Kantkak i dalej cytował definicję ideologii z encyklopedii PWN: „Ich funkcją jest organizowanie zbiorowej tożsamości w społeczeństwach indywidualistycznych na rzecz wielkich projektów zmian”

Jakie są cele Ideologii LGBT, z którymi się Pan nie zgadza? – kolejny raz pytał Kraśko.

– To wyczerpuje znamiona tego co przedstawiłem. Środowiska LGBT mają swoje księgarnie, mają swoje kina, mają swoje sklepy. Ja byłem kiedyś w San Francisco na dzielnicy Cruz (w rzeczywistości dzielnica nazywa się Castr – red.), to jest słynna dzielnica, w której był pionierski ruch LGBT. Byłem świadkiem tego jak wygląda taka dzielnica. Sklepy mięsne dla środowisk LGBT, wszystkie różnego rodzaju sklepy czy usługi. To pokazuje, że tworzy się wokół preferencji seksualnych ideologię – tłumaczył Kanthak.

– Mamy w naszej stacji wiele wspaniałych programów podróżniczych. Na pewno tam ta opowieść znajdzie swoje miejsce – odparł Kraśko.

Słowa posła odbiły się szerokim echem w sieci.

