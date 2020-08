Czy Kaczyński odejdzie na polityczną emeryturę? Czarnecki „wróży” mu rządzenie do 2040 roku

Przed Prawem i Sprawiedliwością intensywna jesień. Na przełom września i października zaplanowana jest rekonstrukcja rządu, więc PiS czekają ostatnie negocjacje z koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy – Solidarną Polską i Porozumieniem. Do tego jesienią w PiS odbędą się wybory wewnętrzne, wybierane będzie kierownictwo partii. Tu raczej nie będzie zaskoczeń, bo szefem pozostanie Jarosław Kaczyński.

Tyle tylko, że tuż przed wyborami prezydenckimi, w liście do sympatyków, Kaczyński pisał: „Zmiany są potrzebne w wielu dziedzinach. Potrzeba ich również w naszych szeregach”.

Jak długo będzie rządził Kaczyński? Czarnecki: Do dziewięćdziesiątki!

Jak opisuje wtorkowy „Super Express”, te słowa z listu Kaczyńskiego oznaczają nic innego jak zmiany także wewnątrz partii. Anonimowy polityk Prawa i Sprawiedliwości powiedział w rozmowie z „SE”: – Na ich miejsce przyjdą młodsi.

Jednak co z obecnie 71-letnim Jarosławem Kaczyńskim? Tu rąbka tajemnicy uchyla europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który przewiduje:

– Jarosław Kaczyński był, jest i będzie prezesem, nie ma dla niego żadnej alternatywy i będzie rządził do dziewięćdziesiątki. Tylko Jarosław Kaczyński jest gwarantem zjednoczenia obozu Zjednoczonej Prawicy i na pewno nie odejdzie na polityczną emeryturę.

Jeśli przewidywania europosła się spełnią, to Kaczyński będzie kierował PiS co najmniej do 2040 roku. Czarnecki podkreślał, że spekulacje na temat emerytury Kaczyńskiego „są wyssane z brudnego palca”, a przeciwników politycznych prezesa PiS przestrzegał, by „nie mieli żadnych złudzeń”.