Koszmar czy kabaret? Wystąpienie Kimberly Guilfoyle przywołuje najróżniejsze skojarzenia i... memy

Guilfoyle to amerykańska prokurator i osobowość telewizyjna, znana ze stacji The Five oraz Fox News. Od 2018 roku zawodowo związana jest z Republikanami, jako członek organizacji America First Policies. Prywatnie jest partnerką Donalda Trumpa Juniora. Na rozpoczętej w poniedziałek 24 sierpnia konwencji partyjnej występowała jako doradca kampanii Donalda Trumpa. I trzeba przyznać, że skradła całe show.

– Oni chcą zniszczyć ten kraj i wszystko, o co walczyliśmy i co było nam drogie – mówiła, czy raczej krzyczała Guilfoyle z mównicy. W jej tle stał gęsty rząd amerykańskich flag, a do pulpitu przymocowaną miała tabliczkę z nazwiskami kandydatów na wice- i prezydenta: Pence – Trump. – Chcą ukraść twoją wolność, chcą kontrolować co widzisz i w co wierzysz, żeby mogli kontrolować to, jak żyjesz. Chcą cię zniewolić słabą, podległą, liberalną ideologią ofiary do punktu, w którym nie rozpoznasz już tego kraju i samego siebie – grzmiała.

Przez 6 minut swojej przemowy Kimberly Ann Guilfoyle zwracała się do częściowo tylko zapełnionej sali, w której z powodu koronawirusa nie mogły zasiąść tysiące delegatów, a jedynie około 300 gości. Nikt nie stał też u jej boku czy za plecami, co w połączeniu z brakiem żywiołowych reakcji publiczności dawało upiorny lub komediowy efekt – zależnie od oceniających. Ogromna część internautów zwracała też uwagę na podobieństwo przemowy doradczyni Trumpa do wystąpień propagandzistów: z Korei Północnej, Włoch Mussoliniego czy nazistowskich Niemiec. Inni twierdzili, że to niezamierzona satyra na dyktaturę i kicz typowy dla administracji Trumpa i wyśmiewali całą sytuację. Kilka przykładów zebraliśmy poniżej:

