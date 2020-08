Senator KO nie owija w bawełnę. Chce, by Budka zrezygnował. „Dalej miałby rolę, ale nie szefa”

Przed szefem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką trudny czas. Najpierw klub Koalicji Obywatelskiej poparł w Sejmie podwyżki dla polityków, za co parlamentarzyści zostali ostro skrytykowani. Wykorzystała to wewnętrzna opozycja przeciwko Budce, jak Grzegorz Schetyna, która ruszyła na niego z oskarżeniami o popełnienie banalnego błędu i doprowadzenie do kryzysu.

Zapowiedziano zebranie klubu parlamentarnego (senatorów i posłów KO), podczas którego miały być omówione te sprawy, niewykluczone też, że Borys Budka przestanie być przewodniczącym klubu. Tyle tylko, że spotkanie ma odbyć się w luksusowym hotelu w Lidzbarku Warmińskim. Politycy KO – co prawda anonimowo – podnosili, że wybór tego miejsca to błąd, obawiając się wizerunkowej wpadki.

Czytaj także:

Tusk ruga KO: Opozycja powinna być bezwzględna wobec władzy

Czy Budka powinien zrezygnować? Senator KO: Tak, tak powinno być

O zamieszaniu w Platformie Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej (PO z Nowoczesną i Zielonymi) rozmawiał z portalem wPolityce.pl senator Antoni Mężydło, który do izby wyższej dostał się z list KO. Mężydło W latach 2001-2007 był związany z PiS, później przeniósł się do Platformy Obywatelskiej, trzy razy uzyskał mandat posła z list tej formacji.

Mężydło sporo miejsca poświęcał Rafałowi Trzaskowskiemu, prezydentowi Warszawy, który jego zdaniem lepiej sprawdziłby się w roli przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dziennikarz w związku z tym zapytał wprost: Budka powinien zrezygnować i ustąpić miejsca Trzaskowskiemu?

Tak, ale uważam, że na zasadzie dogadania. Według mnie tak powinno być. Dalej miałby swoją rolę, ale nie szefa. Uważam, że Trzaskowski byłby znacznie lepszy – odparł Antoni Mężydło.

Czytaj także:

Onet: Trzaskowski stworzy nowych ruch, ale zostanie w PO. Ma już roboczą nazwę