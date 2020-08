Jako minister zachęcał do urlopów w Polsce. Po rezygnacji Szumowski „przyłapany” na Kanarach

Co zmienia posada ministra? Spojrzenie na wakacje i stosowanie się do własnych zaleceń. Łukasz Szumowski zachęcał do spędzenia urlopu w Polsce ze względu na epidemię, a po rezygnacji ruszył wypoczywać na Wyspach Kanaryjskich.