Zmiany w rządzie. Prezydent Duda powołał nowych ministrów

Adam Niedzielski został oficjalnie mianowany nowym ministrem zdrowia. Na stanowisku szefa resortu zdrowia zastąpi Łukasza Szumowskiego. Z kolei następcą Jacka Czaputowicza w resorcie spraw zagranicznych został Zbigniew Rau. – To nie są dla zdrowia i polityki zagranicznej łatwe czasy. Z jednej strony problem walki z koronawirusem, z drugiej strony to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, chociażby na Białorusi, a także i w innych miejscach na świecie powoduje, że to nie są dla polityki zagranicznej łatwe czasy – powiedział Andrzej Duda podczas oficjalnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent zwracając się do nowych ministrów podkreślił, że „polityka prowadzona przez ich poprzedników była prowadzona dobrze” i poprosił o jej kontynuację. – Tak, żebyście panowie weszli w te niezwykle ważne miejsca w rządzie i żeby dalej w tym względzie prowadzić polskie sprawy, aby w jak największym stopniu chronić nasze interesy, w tym znaczeniu życia i zdrowia naszych rodaków i ważnych naszych interesów na arenie międzynarodowej. Czynić to w sposób mądry Zadania przed panami są duże. Dzięki Bogu są panowie doświadczonymi nie tylko naukowcami, ale prowadzili panowie ważne działania w sferze urzędów publicznych – dodał Andrzej Duda.

Zbigniew Rau – kim jest

W ostatnich latach prof. Rau pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, a w roku 2020 został przewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Choć Zbigniew Rau związany jest przede wszystkim z Łodzią i tamtejszym uniwersytetem, to w swojej karierze pracował też na wielu zagranicznych uczelniach. Gościły go placówki naukowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W 2005 roku poparł Lecha Kaczyńskiego, który ubiegał się o urząd prezydenta i po raz pierwszy pojawił się w parlamencie jako senator. W 2015 roku objął funkcję wojewody łódzkiego, a w 2019 roku powrócił na Wiejską, tym razem jako poseł.

Nowy minister zdrowia nie jest lekarzem

Adam Niedzielski, który zastąpi Łukasza Szumowskiego to dotychczasowy prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Całą swoją karierę zawodową przepracował w wielu różnych instytucjach publicznych. W latach 2002–2007 pełnił funkcję doradcy ekonomicznego w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2007-2013 był dyrektorem Departamentu Finansów Zakładu i Departamentu Kontrolingu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Później, w okresie od 2013 do 2016 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był także