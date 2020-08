Nitras: Apelowałbym do swoich kolegów i koleżanek z partii o opamiętanie się

W rozmowie z TOK FM Sławomir Nitras komentował m.in. krytyczne oceny działań Borysa Budki na stanowisku lidera partii przez Grzegorza Schetynę. Poseł zaapelował do swoich partyjnych kolegów o opamiętanie się. – To charakterystyczne, że Grzegorz Schetyna uaktywnia się w sprawach wewnętrznych, a bardzo często brakuje mi jego głosu w sprawach zasadniczych, chociażby w kwestii polityki prowadzonej przez rząd. Apelowałbym do niego, żeby swoją aktywność przeniósł w obszar doradztwa wewnętrznego czy też doradztwa Borysowi Budce. Wiem, że Borys jest na to otwarty – stwierdził. Pytany o to, czy jego zdaniem były szef PO powinien zostać usunięty z partii, zaprzeczył. – Pamiętam czasy, kiedy za byle co straszono albo wręcz wyrzucano z klubu czy z PO. Wydaje mi się, że te czasy odeszły. Nie stosujemy już takich działań – ocenił.

Wyjazdowe posiedzenie klubu KO

Sławomir Nitras mówił także o wyjazdowym posiedzeniu klubu KO, które ma się odbyć w luksusowym hotelu w Lidzbarku Warmińskim. – Jak słyszę albo czytam w gazetach dyskusje między członkami naszego klubu, gdzie jedni mówią, że jak hotel kosztuje 300 złotych to jest za dużo; inni, że adekwatnie, a jeszcze trzeci, że za mało, to wydaje mi się, że przechodzimy do takiego poziomu wynurzeń, który nie jest akceptowalny dla nikogo, kto obserwuje politykę – ocenił parlamentarzysta.

W dniach 7 i 8 września w czterogwiazdkowym Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim ma mieć miejsce wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Parlamentarzyści mają tam omówić kryzys wizerunkowy związany z głosowaniem ustawy o podwyżkach wynagrodzeń polityków. Z obawy o wpadkę wizerunkową oraz z powodu pandemii koronawirusa cześć senatorów nie chce brać udziału w posiedzeniu. – W związku z tym, że był sygnał ze strony senatorów, że część z nich nie chce uczestniczyć w tym posiedzeniu, władze klubu będą musiały podjąć decyzję, która znajdzie odpowiednie miejsce. Wszystkie reflektory będą skierowane na tamto miejsce, więc to nie będzie ani dobry czas, ani dobre miejsce, abyśmy mogli tam się spotkać i spokojnie porozmawiać – komentował Grzegorz Schetyna.