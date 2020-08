Premier rozmawiał z opozycją o Białorusi. „Nikt w Polsce nie popiera reżimu, który fałszuje wybory”

W środę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami opozycji, by wspólnie omówić sytuację na Białorusi. – Dziś, kiedy oczy Białorusinów zwracają się na Zachód to w pierwszej kolejności ich wzrok pada na Polskę. A my nie możemy i nie będziemy obojętni – podsumował szef rządu.

Na zaproszenie Mateusza Morawieckiego w środę w Kancelarii Premiera pojawili się przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań. Podsumowując rozmowy premier podkreślił, że wszyscy zgodzili się, że nadrzędnym celem jest suwerenność Białorusi. – Sprawa Białorusi przekracza prawdopodobnie jedną lub więcej kadencji parlamentu. Wiemy dokładnie jak długo ciągną się niezałatwione sprawy na Ukrainie. W takich okolicznościach Polska, rząd polski wraz z opozycją ma obowiązek dbać o polskie interesy – zaznaczył Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że zaprezentował w Sejmie pięciopunktowy plan wsparcia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, zakładający m.in. pomoc osobom represjonowanym i niezależnym mediom czy ułatwienia we wjeździe Białorusinów na teren Polski. Morawiecki podkreślił, że te same zagadnienia przedstawił na forum Rady Europejskiej. Morawiecki: W najbliższych dniach kalendarium pomocy Białorusi Premier w rozmowie z parlamentarzystami zrelacjonował także inne dotychczasowe działania rządu na arenie międzynarodowej. – Przed kilku dniami na Litwie odbyło spotkanie poświęcone demokratycznym zmianom na Białorusi. Potrafimy rozmawiać ponad podziałami i mówić jednym głosem w sprawach tak ważnych. Przekazałem opozycji działania, które do tej pory podjął rząd – mówił Morawiecki. Zapowiedział, że w najbliższych dniach rząd przedstawi kalendarium pomocy dla Białorusi. – W kontekście studentów Jacek Protasiewicz zaproponował, żeby procedury, które zaproponowaliśmy objęły również stworzenie e-learningowego systemu kształcenia i myślę, że to bardzo dobry pomysł – mówił. Podkreślił, że działania na rzecz pomocy Białorusinom podjął także NSZZ Solidarność. Chcemy zapewnić, że nasza pomoc służy pracom białoruskich opozycjonistów nad dojściem do wolnych demokratycznych wyborów, nad powrotem do normalnego, cywilizowanego dialogu, o który apelujemy w ramach relacji wewnętrznych białorusko-białoruskich – mówił Morawiecki. Zaznaczył, że na pomoc wschodnim sąsiadom przeznaczone zostanie 50 mln złotych. Środki te mają posłużyć m.in. wzmocnieniu mediów, organizacji pozarządowych oraz wsparciu osób pobitych i torturowanych na Białorusi. Premier: Nikt w Polsce nie popiera reżimu – Nikt w Polsce nie popiera reżimu, który fałszuje wybory i torturuje opozycję i zmusza do milczenia. Podczas dzisiejszego spotkania przedyskutowaliśmy kolejne kroki i możliwe scenariusze – mówił Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd i opozycja wspólnie apelują do władz Białorusi o uwolnienie członków opozycji i Rady Koordynacyjnej. – Jest niedopuszczalne, żeby ludzie, którzy opowiadają się za suwerennością Białorusi byli przez Łukaszenkę zamykani w więzieniach – mówił. Spotkanie ws. Białorusi. Relacje opozycji Relację na gorąco po spotkaniu z premierem zdawali także przedstawiciele opozycji. – Każda polityka polska wobec Białorusi musi mieć mocne zakotwiczenie w Europie. Oznacza to konieczność istotnej zmiany polityki polskiego rządu wobec Unii Europejskiej – podkreślił Paweł Zalewski z Koalicji Obywatelskiej. Europoseł Robert Biedroń i szef delegacji europarlamentu ds. relacji z Białorusią wskazał, że rząd PiS obniżył wiarygodność Polski, co utrudnia Warszawie skuteczne działanie ws. Białorusi. – Powinniśmy wspierać Białoruś w jej dążeniach do pełnej suwerenności – powiedział z kolei Marek Sawicki z PSL-Koalicji Polskiej. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun krytycznie odniósł się do zaangażowania Polski w sprawy wschodniego sąsiada. – Być może zainicjowana została reakcja domina, reakcja geopolityczna, która stwarza zagrożenie wojenne dla Europy Środkowej i świata – uważa Braun.