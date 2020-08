Melania Trump skradła „show” strojem. Ten kolor? Internauci nie mogli tego tak zostawić

Przemówienie Donalda Trumpa z czwartku stanowiło zwieńczenie czterodniowej konwencji Partii Republikańskiej. Urzędujący prezydent formalnie uzyskał nominację, a przemawiając w Białym Domu do swoich zwolenników nie szczędził ostrych słów pod adresem głównego kontrkandydata, Joe Bidena. Trump nazwał go m.in. „koniem trojańskim socjalizmu” i straszył, że jeśli Demokraci dojdą do władzy, to „zburzą śródmieścia” oraz „usuną drugą poprawkę” (przyznającą obywatelom Stanów Zjednoczonych prawo do posiadania broni – przyp.red).

Prezydentowi towarzyszyła żona, Melania Trump, która tym razem postawiła na mnie stonowaną kreację. Pierwsza Dama pojawiła się w jasnozielonej kreacji od Valentino. Uwadze znawców mody nie umknęło, że sukienka została w ostatnim czasie przeceniona z 5 500 dolarów na 2 750. Poza głosami pochwał za wybranie tak kobiecej kreacji, która kontrastowała z „militarnym” uniformem Melanii Trump sprzed kilku dni, pojawiły się też krytyczne opinie.

Internauci szybko zauważyli, że sukienka przypomina tzw. green screen, czyli neutralne zielone tło używane m.in. przez fotografów czy kamerzystów. Umożliwia ono wstawienie w tło dowolnego obrazu. Z tej samej funkcji natychmiast skorzystali internauci, którzy zaczęli produkować przeróbki sukienki Melanii Trump.

Przeróbki sukienki Melanii Trump



